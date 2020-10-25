Сотрудники ГАИ открыли огонь по сельчанам в Ушачском районе из-за агрессивной реакции на замечание

Іван Дзедушкін • 25/10/20 13:39 • Здарэнні

24 октября в деревне Дубровка Ушачского района сотрудники ГАИ стреляли по трем сельчанам, один мужчина ранен — милиция утверждает, что пешеходы агрессивно отреагировали на замечание инспекторов.



Патрульный автомобиль ГАИ подъехал к трем мужчинам — 32-х, 33-х и 57-ми лет — и предложил им отойти с дороги. Далее, по версии УВД, сельчане ответили агрессией и попытались отнять у милиционеров табельное оружие.

В результате один из инспекторов выстрелил сначала в воздух, а после – по ногам одного из нападавших. 32-летний сельчанин получил огнестрельное ранение бедра и был госпитализирован, остальные участники конфликта задержаны и водворены в ИВС.

По факту инцидента следователи проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям мужчин. Все трое ранее неоднократно привлекались к административной ответственности, в том числе за неповиновение сотрудникам милиции. За плечами пострадавшего – судимость за хулиганство, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Примечательно, что подобный же инцидент произошел в Ушачском районе шесть лет назад, правда, в деревне Кубличи.