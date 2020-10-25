Водителя погрузчика, у которого из кабины выпала и погибла девушка, заключили под стражу

ННВ • 25/10/20 12:54 • Здарэнні

В Толочинском районе под стражу заключен 36-летний водитель погрузчика, у которого из кабины выпала и погибла девушка.



Как писали «ННВ», 23 сентября при движении по улице в агрогородке Озерцы Толочинского района погрузчика «Амкодор» во время разъезда со встречным автомобилем из кабины машины выпала 27-летняя женщина.

В результате падения она получила травмы несовместимые с жизнью и погибла на месте. Механизатору предъявили обвинение по части 4 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека. В отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, об этом сообщает газета «Наша Талачыншчына» со ссылкой на старшего следователя Толочинского РОСК Антона Валевича.