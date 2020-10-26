Первый суд по уголовному делу против протестующих скоро состоится в Витебске

Сяржук Серабро • 26/10/20 19:43 • Палітыка

Причинил физическую боль и побои милиционеру — в Витебске будут судить 46-летнего участника протестов, якобы ударившего одного из силовиков 6 сентября.



Городская прокуратура передала в суд Октябрьского района уголовное дело в отношении витеблянина, которого обвиняют в совершении насилия и угрозе насилием к должностному лицу, выполнявшему служебные обязанности по охране общественного порядка и пресечению правонарушений.

Согласно материалам этого уголовного дела мужчина принимал участие в марше по улицам Витебска, который состоялся 6 сентября. Ему, по информации прокуратуры, вменяют в вину следующие действия:

попытку спровоцировать сотрудника внутренних органов В. на применение физической силы и специальных средств ;

; из мести за выполнение В. служебных обязанностей обвиняемый умышленно становился в боевую стойку, удерживал при этом в руках полимерную бутылку;

обвиняемый умышленно становился в боевую стойку, удерживал при этом в руках полимерную бутылку; замахивался руками и бутылкой в сторону В., чем демонстрировал намерение применить к нему насилие;

высказывал в адрес В. словесные угрозы, которые тот воспринимал как реальные;

умышленно нанес руками не менее одного травмирующего воздействия в область туловища и верхней левой конечности В., причинив ему физическую боль и побои.

Прокуратура Витебска, изучив материалы этого уголовного дела, посчитала, что все обстоятельства преступления объективно исследованы, а выдвинутое обвинение по части 1 статьи 366 УК — обосновано, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Уголовное дело находилось в производстве Витебского городского отдела Следственного комитета. Участник протестов после задержания был заключен под стражу и будет находиться в СИЗО до завершения суда. Витеблянину грозит до 5 лет лишения свободы.