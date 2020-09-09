В Бешенковичах сгорела легковушка 7 сентября в Бешенковичах на улице Свободы сгорел легковой автомобиль.

Из-за аварии в центре Витебска остановились троллейбусы (Обновлено0 Вечером 7 сентября в Витебске остановилось троллейбусное движение, это произошло из-за аварии в центре города.

Снижение уровня жизни домашних хозяйств Витебской области отмечает даже официальная статистика Во втором квартале 2020 года уменьшились располагаемые ресурсы домашних хозяйств Витебской области. При этом люди вынуждены сразу тратить 95% от заработанного.

Сразу четыре женщины пропали в лесу в Полоцком районе 6 сентября в лесу у деревни Богородицкое Полоцкого района заблудились сразу четыре женщины.

Воскресные салочки протестующих с милицией в Витебске: черные начинают и проигрывают 6 сентября милиция в Витебске старалась всячески помешать мирному шествию, при этом своими действиями неоднократно ставила под угрозу жизнь и здоровье горожан. Чтобы избежать насилия и произвольных задержаний, люди были вынуждены бросаться на проезжую часть, и только внимательность витебских водителей позволила избежать ДТП.

Витебск на 29-й день протестов против фальсификации выборов онлайн. Что происходит в городе? 6 сентября жители Витебска опять собираются протестовать против фальсификации выборов. В городе снова намечается мирное шествие, горожане хотят собраться у Свято-покровской церкви. Мы постараемся постоянно сообщать о том, что происходит на улицах.

В больнице умерла женщина, пострадавшая на пожаре в Витебске Пенсионерка, получившая ожоги во время пожара в девятиэтажке на улице Гагарина в Витебске, через пять дней умерла в больнице.

Поставский райисполком покупает компьютер с игровой видеокартой почти за 2000 долларов Поставский райисполком проводит закупку из одного источника персональной электронной вычислительной машины ориентировочной стоимостью 5000 рублей.

Сотрудники ГАИ стреляли по удиравшему авто в Россонском районе, задержанный водитель оказался мертвецки пьяным Погоня со стрельбой произошла в ночь 4 на 5 сентября в Россонском районе: сотрудники ГАИ открыли огонь по удиравшему авто.