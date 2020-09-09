Витебская афиша с 7.9.2020 по 13.9.2020 года
08/9/20 •
Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.
В Бешенковичах сгорела легковушка
08/9/20 •
7 сентября в Бешенковичах на улице Свободы сгорел легковой автомобиль.
Из-за аварии в центре Витебска остановились троллейбусы (Обновлено0
07/9/20 •
Вечером 7 сентября в Витебске остановилось троллейбусное движение, это произошло из-за аварии в центре города.
Снижение уровня жизни домашних хозяйств Витебской области отмечает даже официальная статистика
07/9/20 •
Во втором квартале 2020 года уменьшились располагаемые ресурсы домашних хозяйств Витебской области. При этом люди вынуждены сразу тратить 95% от заработанного.
Сразу четыре женщины пропали в лесу в Полоцком районе
07/9/20 •
6 сентября в лесу у деревни Богородицкое Полоцкого района заблудились сразу четыре женщины.
Воскресные салочки протестующих с милицией в Витебске: черные начинают и проигрывают
07/9/20 •
6 сентября милиция в Витебске старалась всячески помешать мирному шествию, при этом своими действиями неоднократно ставила под угрозу жизнь и здоровье горожан. Чтобы избежать насилия и произвольных задержаний, люди были вынуждены бросаться на проезжую часть, и только внимательность витебских водителей позволила избежать ДТП.
Витебск на 29-й день протестов против фальсификации выборов онлайн. Что происходит в городе? (+2)
06/9/20 •
6 сентября жители Витебска опять собираются протестовать против фальсификации выборов. В городе снова намечается мирное шествие, горожане хотят собраться у Свято-покровской церкви. Мы постараемся постоянно сообщать о том, что происходит на улицах.
В больнице умерла женщина, пострадавшая на пожаре в Витебске
06/9/20 •
Пенсионерка, получившая ожоги во время пожара в девятиэтажке на улице Гагарина в Витебске, через пять дней умерла в больнице.
Поставский райисполком покупает компьютер с игровой видеокартой почти за 2000 долларов
05/9/20 •
Поставский райисполком проводит закупку из одного источника персональной электронной вычислительной машины ориентировочной стоимостью 5000 рублей.
Сотрудники ГАИ стреляли по удиравшему авто в Россонском районе, задержанный водитель оказался мертвецки пьяным
05/9/20 •
Погоня со стрельбой произошла в ночь 4 на 5 сентября в Россонском районе: сотрудники ГАИ открыли огонь по удиравшему авто.
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