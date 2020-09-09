Умерла вторая женщина, пострадавшая на пожаре в девятиэтажке на Гагарина

8 сентября в больнице скончалась вторая женщина, пострадавшая вовремя пожара в оме №35 корпус 2 на улице Гагарина в Витебске.

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